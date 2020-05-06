Полиция предупреждает об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы города Покрова. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Установлено, что в 2019 году фигурантка направила в территориальный отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии уроженца ближнего зарубежья с указанием места его проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранному гражданину, прибывшему в Россию на заработки, у подозреваемой не было.Дознанием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемой к совершению преступления, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации влечет уголовную ответственность.Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.