6 мая на телеканале Россия 1 состоится премьера фильма Перевод с немецкого. Действие картины начинается накануне Великой Отечественной войны. К Ирине, которая преподает немецкий язык в МГУ, обращается майор НКВД Павел Нечай. Так переводчица оказывается втянута в масштабную шпионскую историю.

В среду, 6 мая, в 21:20, на телеканале "Россия 1" состоится премьера фильма "Перевод с немецкого".Действие картины начинается накануне Великой Отечественной войны. Главная героиня фильма Ирина Воскресенская, которую играет Мария Машкова, преподает немецкий язык в МГУ. Также она - жена главного инженера наркомата электропромышленности СССР. Германия еще на напала на Советский Союз, но в Москве уже действуют диверсанты, с которыми борются советские контрразведчики.Именно к Ирине, как к специалисту по древнегерманскому эпосу, обращается майор НКВД Павел Нечай. Он просит Ирину помочь в поиске редкой книги, текст которой немцы используют для своих шифровок. Так филолог оказывается втянута в масштабную шпионскую историю.Также в фильме снялись Павел Трубинер, Антон Феоктистов, Александр Макогон, Михаил Горевой, Алексей Матошин и другие.