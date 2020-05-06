В гольяновском сквере полицейские устроили погоню за пешим нарушителем на автомобиле. Стражей органов правопорядка не остановили ни газоны, ни кусты. Инцидент попал на видео, снятое очевидцем.

В гольяновском сквере полицейские устроили погоню за пешим нарушителем на автомобиле. Стражей органов правопорядка не остановили ни газоны, ни кусты.Очевидцец снял на видео окончание погони — сломав несколько кустов, машина остановилась, и выскочившие из нее полицейские быстро догнали утомленного беглеца.Снятые кадры появились в районном сообществе "Подслушано в Гольяново". Некоторые пользователи сообщили, что полицейские ловили наркокурьера, однако официально эта информация не подтверждалась.В настоящее время полицейские проводят проверку действий своих коллег в московском сквере.