Америка осталась без мяса. Коронавирус и ограничительные меры привели к дефициту, а цены выросли до рекорда.

Америка осталась без мяса. Коронавирус и ограничительные меры привели к дефициту.Объем переработки говядины и свинины в США снизился по сравнению с прошлым годом почти в два раза. В последние недели многочисленные мясокомбинаты были закрыты из-за вспышки заболеваний среди работников.Производство мяса птицы также пострадало от пандемии, однако в меньшей степени.Президент США Дональд Трамп, понимая сложность ситуации, на прошлой неделе издал указ, согласно которому мясокомбинаты должны продолжить свою работу, несмотря на все сложности. Некоторые из них уже возвращаются к работе. Тем не менее, потребителям все еще приходится сталкиваться с мясным дефицитом.Добавим, оптовые цены на говядину в Штатах уже взлетели до рекорда. По сравнению с минимумами февраля рост составил уже более 60%.Джейсон Луск, факультет экономики сельского хозяйства, Университет Пердью:“Мы видим ежедневный рост оптовых цен на говядину. Цены уже достигли уровней, которых мы не видели как минимум пару десятилетий. Цены на свинину также растут. Они пока не достигли максимумов, но тем не менее. Таким образом, мы видим непосредственное влияние дефицита предложения на цены”.Безусловно, в условиях, когда многие остаются без работы и теряют доход, рост цен на продукты питания будет лишь усугублять экономический эффект от кризиса.