Для нефтезависимых стран время течет довольно быстро, мир меняется быстро, а изменение климата ускорит гибель нефти еще быстрее. Но, несмотря на неизбежное падение благоденствия покупателей, большинству потребителей в обозримом будущем нужны будут нефть и газ. Пока коронавирус не разрушил мировую экономику, ожидалось, что потребление нефти вырастет до 2030 года и останется стабильным в течение следующих нескольких десятилетий.

Для нефтезависимых стран время течет довольно быстро, мир меняется быстро, а изменение климата ускорит гибель нефти еще быстрее. Но, несмотря на неизбежное падение благоденствия покупателей, большинству потребителей в обозримом будущем нужны будут нефть и газ. Пока коронавирус не разрушил мировую экономику, ожидалось, что потребление нефти вырастет до 2030 года и останется стабильным в течение следующих нескольких десятилетий. Хотя неясно, как будет развиваться спрос после нынешнего кризиса, некоторые энергозависимые страны пытаются снизить зависимость от нефти.Особенно резко по этому поводу в последние несколько лет высказывалась Саудовская Аравия. С тех пор как кронпринц стал де-факто лидером королевства, богатого нефтью, Эр-Рияд делился планами по преобразованию экономики страны. Они подразумевали социальные преобразования, инвестиции в технологии и инфраструктуру. Для повышения экономической активности необходимо расширить участие саудовских женщин в рабочей силе. В последнее время она составляет 23% (средний мировой показатель составляет 48%).Чтобы профинансировать амбициозную программу "Видение-2030", частичное IPO Saudi Aramco должно было принести необходимые средства для модернизации экономики. Объем заявок на акции компании составил $25,6 миллиарда, IPO было проведено на местной бирже Саудовской Аравии Tadawul, а не в Лондоне и Нью-Йорке, поскольку международные покупатели не оправдали ожиданий.Несмотря на провал IPO, есть надежда, что естественный цикл цен на нефть даст саудовским реформаторам второй и, наверное, последний шанс.По слухам, Aramco собирается продать свой перспективный бизнес, что принесет миллиарды долларов. Саудовский энергетический гигант работает с JPMorgan Chase и Mitsubishi Financial Group, планируя подготовить потенциальную сделку. Тем не менее формальная процедура пока не начата, так как нынешняя среда неидеальна. Международные банкиры и консультанты подготовят сделку. Затем ее можно будет провести на рынке, когда цены на нефть снова вырастут.Саудовская Аравия делает ставку на то, что может стать последним большим циклом цен на нефть, чтобы получить необходимые средства для модернизации экономики. История нефтяного сектора учит тому, что каждые 20-30 лет происходит цикл роста и падения цен. Прошлый цикл закончился в тот момент, когда коронавирус опустошил рынки, а спрос упал на 30 миллионов баррелей, или 30%, в мае. Если предположить, что циклы будут продолжаться 20 или 30 лет, грядущий раунд закончится между 2040 и 2050 годами. Хотя многое пока непонятно, когда дело касается прогнозов развития цен, можно предположить, что спрос существенно сократится в конце этого периода.Жители Саудовской Аравии делают ставку на сочетание благоприятных обстоятельств. Это позволит максимизировать выгоду от вторых по величине доказанных запасов нефти и самых низких производственных затрат в мире. Пока неясно, удастся ли бен Салману достичь своих амбициозных целей в течение следующего и последнего цикла.Многочисленные внешнеполитические промахи — война в Йемене, убийство журналиста Хашогги и отчуждение Катара от Стран Залива — создали серьезную проблему для планов Саудовской Аравии.Как отмечалось ранее, планы модернизации Саудовской Аравии несут физическую и социальную составляющую. Подавляющее большинство финансовых ресурсов должно быть инвестировано в технологии и инфраструктуру, однако соблюсти социальные аспекты гораздо сложнее по религиозным и культурным причинам.Законность правления дома Сауда укреплена поддержкой консервативных ваххабитских священнослужителей. Имамы не поддерживают социальные изменения, такие как увеличение числа женщин в рабочей силе. Они открыто выступают против этих мер.Кроме того, саудовское общество довольно сильно зависит от субсидий и прямых денежных пособий, которые нужны, чтобы поддерживать относительно высокий уровень жизни. Когда доходы от энергии падают десятилетиями, необходимы серьезные изменения в поведении, рабочая сила должна стать более эффективной и динамичной. Социальные аспекты модернизации трудно достичь. В обычных условиях на это уходит много лет.А учитывая серьезные проблемы и плохой послужной список саудовских лидеров, шансы явно не в их пользу.