В Рязанской области на трассе Р-22 автомобиль Mercedes, на огромной скорости объезжая попутные машины по обочине, вылетел на встречку и угодил под грузовик. Водитель легковушки погиб на месте.

В Рязанской области на трассе Р-22 автомобиль Mercedes, на огромной скорости объезжая попутные машины по обочине, вылетел на встречку и угодил под грузовик. Машина превратилась в скомканную груду металла, ее водитель погиб на месте.Инцидент произошел в Александро-Невском районе 5 мая. Помимо виновника аварии пострадали еще три человека — две пассажирки легковушки, регистратор которой зафиксировал момент аварии, и водитель фуры-битумовоза.Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.В свою очередь, ГИБДД Рязанской области, обычно скупое на эмоциональные комментарии, отметило про виновника аварии на своей странице в социальной сети, что "именно такие водители несут колоссальную угрозу безопасности дорожного движения".