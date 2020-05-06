В Рязанской области на трассе Р-22 автомобиль Mercedes, на огромной скорости объезжая попутные машины по обочине, вылетел на встречку и угодил под грузовик. Водитель легковушки погиб на месте.
В Рязанской области на трассе Р-22 автомобиль Mercedes, на огромной скорости объезжая попутные машины по обочине, вылетел на встречку и угодил под грузовик. Машина превратилась в скомканную груду металла, ее водитель погиб на месте.
Инцидент произошел в Александро-Невском районе 5 мая. Помимо виновника аварии пострадали еще три человека — две пассажирки легковушки, регистратор которой зафиксировал момент аварии, и водитель фуры-битумовоза.
Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.
В свою очередь, ГИБДД Рязанской области, обычно скупое на эмоциональные комментарии, отметило про виновника аварии на своей странице в социальной сети, что "именно такие водители несут колоссальную угрозу безопасности дорожного движения".