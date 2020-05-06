Более 1 млрд евро или 880 млн фунтов стерлингов составят потери футбольной английской премьер-лиги, если все игры завершающей части нынешнего прерванного сезона и будущего чемпионата будут проводиться без зрителей. При этом более всего пострадает Арсенал, который больше всех зарабатывал на билетах.

Более 1 млрд евро или 880 млн фунтов стерлингов составят потери футбольной английской премьер-лиги, если все игры завершающей части нынешнего прерванного сезона и будущего чемпионата будут проводиться без зрителей. При этом более всего пострадает лондонский "Арсенал", который больше всех зарабатывал на билетах.В сезоне-2018-2019 почти 25% всех доходов "Арсенала" составили деньги, которые лондонцы получали в дни матчей. Согласно мнению экспертов издания The Telegraph, если фанаты "канониров" не смогут посещать арену "Эмирейтс" до мая следующего года, то клуб потеряет 122 млн фунтов или 130 млн евро.В абсолютных величинах больше команды из Лондона потеряет "Манчестер Юнайтед" – около 140 млн фунтов или 160 млн евро, однако выручка манкунианцев в дни матчей составляет 17,7% от общих доходов клуба. Если с декабря матчи разрешат проводить со зрителями, потери клубов снизятся до 417 млн фунтов или 480 млн евро.