Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин 20 апреля выставил на аукцион лот в рамках благотворительного челленджа All In Challenge. В него входила 30-минутная тренировка с россиянином после занятий основной команды. Лот в итоге ушел за 38 тысяч долларов.Как сообщает Bleacher Report, болельщик, отдавший деньги за возможность потренироваться с Овечкиным, также получит его клюшку с автографом, четыре билета на домашний матч "Кэпиталз" и возможность посетить раздевалку "столичных" после игры.I have accepted the @allinchallenge I hope we can help lots of people!!!Go to https://t.co/uEGxqcZLJ9 and see what you can do!! I also want to challenge my boy Ryan Zimmerman from the @nationals the @capitals organization and @snoopdogg togo ALL IN to help!!! #allinchallange pic.twitter.com/OlrIrlzHWI— Alex Ovechkin (@ovi8) April 19, 2020Напомним, что стартовая цена лота с тренировкой капитана "Вашингтона" составляла десять тысяч долларов.