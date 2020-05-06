Владимиру Путину представят рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений. Кроме того, на совещании обсудят реализацию мер по борьбе с коронавирусом.

Владимиру Путину представят рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений. Кроме того, на совещании обсудят реализацию мер по борьбе с коронавирусом, сообщает "Россия 24".Глава государства поручил подготовить план пошагового снятия ограничений в конце апреля. Президент заявил, что этот процесс может начаться с 12 мая. При этом он предупредил, что впереди — один из наиболее напряженных этапов борьбы с пандемией, когда от всех требуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация.Кроме того, на совещании в конце апреля Путин потребовал подготовить масштабный общенациональный план действий для восстановления экономики и доходов жителей. Такой документ должен поступить в правительство к 25 мая.