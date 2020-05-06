Принять участие в акции Бессмертный полк хочет поклонник советской истории из итальянского Бергамо. Дома у него самый настоящий музей Красной армии, а также коллекция антикварных предметов разных периодов советской истории.

Принять участие в акции "Бессмертный полк" хочет поклонник советской истории из итальянского Бергамо. Дома у него самый настоящий музей Красной армии, а также коллекция антикварных предметов разных периодов советской истории.Все время, предписанное для самоизоляции, рабочий из итальянского Бергамо Луиджи Рива послушно не покидал квартиру, называя ее "домом Павлова".Луиджи неплохо знает историю Второй мировой и особенно роль и важнейшие битвы Красной армии. Интерес возник постепенно — в 1990-х на итальянских развалах можно было купить вывезенные из России предметы — от икон до орденов. Луиджи стал хаотично собирать открытки, военные письма и фотографии, амуницию. Заинтересовала его и история революции."Я очень люблю вещи, связанные с флотом, потому что Октябрьская революция — это Балтийской флот. Особенно мне нравятся бескозырки с ленточками. И еще очень важная ленточка — оранжевая с черным, гвардейская".Луиджи не коммунист, он член антифашистской организации в родном Бергамо. Почти тридцать лет собирательства. Его квартира вся наполнена предметами связанными с советской военной историей — по стенам развешаны знамена, портреты Сталина и Жукова. Он приглашает желающих посетить свой частный музей и рассказывает о роли Красной армии во Второй мировой."Советская армия сделала важнейшее во время Второй мировой. Ее роль велика. Она в сохранении цивилизации Европы. Красная армия одна смогла остановить немецкую армию, все силы фашистов были направлены на нее".Разумеется, восхищение Красной армией и подвигами советских бойцов вызвало желание смотреть российские фильмы о войне и классику, как " Два бойца" и новые сериалы. Луиджи любит открывать окна и распевать русские военные песни.Знаю некоторые военные песни, как "Катюша", "По долинам и по взгорьям" и песню о девушках снайперах.Год назад в Милане в мае месяце Луиджи увидел русских, которые шли держа в руках фотографии красноармейцев. Он узнал про "Бессмертный полк" и очень захотел принять участие. В этом году не получится, но Луиджи выйдет на улицу в пилотке советского солдата и споет.