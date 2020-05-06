Если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу вертолетных денег, то есть – на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, как поступили власти некоторых стран из-за пандемии коронавируса.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег", то есть – на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, как поступили власти некоторых стран из-за пандемии коронавируса.Силуанов считает, что главная задача сейчас — не соревноваться в раздаче триллионов, а помочь остро нуждающимся, передает РИА Новости."Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты".Так, малые предприятия уже получают шестимесячные отсрочки по налогам, кредитам, арендным платежам, а также беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. Министр добавил, что эта ситуация наглядно показывает, как важно получать "белую" зарплату.Силуанов подтвердил, что замораживать и конвертировать депозиты населения не планируется.