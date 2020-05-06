06.05.2020

2020-05-06 18:15:05

Следствие установило, что двое детей в Мелехово погибли из-за пьяного водителяво водитель был в наркотическом опьянении

Дело 23-летнего ковровца передано в суд.

По версии следствия, вечером 4 сентября 2019 года обвиняемый в состоянии наркотического опьянения за рулем «БМВ 320D» двигался по территории поселка Мелехово в сторону Коврова. Приближаясь к пешеходному переходу, он пересек сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения. И на скорости свыше 91 км/ч совершил наезд на двоих 13-летних детей, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области.

Учившиеся в одном классе мальчик и девочка погибли. Уголовное дело по постановлению прокурора в феврале 2020 года изъято из полиции и передано в производство следователя Следственного комитета.

Следователями опрошены более 40 свидетелей, специалисты-эксперты, проведено более 10 различных судебных экспертиз, среди которых автотехническая, видеотехническая, химическая (на наличие наркотического опьянения), судебно-медицинские экспертизы.

Новых экспертиз, доказывающих состояние опьянения у подозреваемого, с осени добивались родители погибших.

Обвиняемый содержится под стражей, свою вину признал частично, в содеянном раскаивается. В рамках уголовного дела родители погибших школьников признаны гражданскими истцами с требованием возмещения причиненного морального вреда. Наложен арест на личное имущество обвиняемого.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в начале сентября прошлого года около 8 вечера на улице Первомайской пятеро подростков переходили дорогу по пешеходному переходу. Одна из машин остановилась, пропуская детей. В это время по встречке на полной скорости на переход вылетел черный БМВ, сбив насмерть двоих детей.