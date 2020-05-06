Специалисты Минобороны России продезинфицировали лечебные учреждения в более чем 90 населенных пунктах итальянской Ломбардии.

Специалисты Минобороны России продезинфицировали лечебные учреждения в более чем 90 населенных пунктах итальянской Ломбардии.Обработано 114 зданий и сооружений, более миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 400 тысяч квадратных метров дорог, передает "Россия 24".Российские врачебно-сестринские бригады по- прежнему принимают пациентов в полевом госпитале города Бергамо. С начала работы на лечение поступили 112 человек, 75 из них полностью вылечились.Особое внимание уделяется сохранению здоровья самих российских медиков. У них регулярно берут анализы. Для этого используются многофункциональный мобильный модульный комплекс и две портативные мини-лаборатории.