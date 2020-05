06.05.2020

2020-05-06 21:45:07

Спортсменки из Владимирской области завоевали «золото» и «серебро» онлайн

Спортсменки Владимирской области выиграли призовые места на международных онлайн-соревнованиях по пара пауэрлифтингу

Вера Муратова и Анастасия Мамадамирова выиграли золотую и серебряную медали соответственно на международных онлайн-соревнованиях по пара пауэрлифтингу Raise the Bar Together («Поднимем штангу вместе») для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Онлайн-турнир проходил с 3 по 17 апреля 2020 года по инициативе Всемирного Пара Пауэрлифтинга (World Para Powerlifting). Вера Муратова, выступавшая в весовой категории «79 кг», показала результат 122, 14. Результат Анастасии Мамадамировой в весовой категории «50 кг» - 108.10, сообщил департамент спорта.

Наши землячки обошли соперниц из Казахстана, Индонезии и Колумбии. World Para Powerlifting впервые провел подобные соревнования в формате онлайн. Raise the Bar Together были организованы для поддержки спортсменов, которые продолжают тренироваться и остаются дома во время вспышки коронавируса COVID-19.