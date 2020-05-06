Специалисты ответили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса. Стоит отметить, что причина очевидна...

Специалисты ответили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса. Стоит отметить, что причина очевидна...Испанский нейробиолог Диего Редолар заявил, что курение может являться одной из причин, почему у мужчин, заразившихся коронавирусом, чаще наблюдаются осложнения, в отличие от женщин. Смертность от COVID-19 среди представителей сильного пола фиксируется в 2,5 раза чаще.Он отметил, что в Испании из-за уханьской заразы скончались восемь процентов мужчин, а женщин – всего четыре процента. Именно этот факт наталкивает эксперта на мысль, что причиной таких показателей может быть в том числе табакокурение.Однако можно и сомневаться в доводах нейробиолога. Согласно данным, которые опубликованы французским Институтом Пастера, среди 350 пациентов, находившиеся в тяжелом состоянии, курили лишь 4,4 процента.Об этой статистике знает и Редолар. Однако специалист не отказывается от своих слов. Ведь курение в любом случае вредно для здоровья. Именно из-за сигарет возрастает риск появления осложнений, пишет РИА Новости.Напомним, во всем мире количество зараженных коронавирусом превысило 3,7 миллиона. От COVID-19 умерли свыше 258 тысяч человек, выздоровели – 1,2 миллиона.6 Май 2020 в 12:51 PDT