Клубы Российской премьер-лиги предоставили свои идеи по возобновлению футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, для рассмотрения на уровне различных органов управления, включая и Роспотребнадзор. Уже 12 мая может быть принято принципиальное решение по этому вопросу.

Клубы Российской премьер-лиги предоставили свои идеи по возобновлению футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, для рассмотрения на уровне различных органов управления, включая и Роспотребнадзор. Уже 12 мая может быть принято принципиальное решение по этому вопросу.По информации "Спорт-экспресс", большинство клубов РПЛ не горят желанием возобновлять сезон. Речь идет о 12 командах. За продолжение чемпионата активно выступают "Зенит", "Краснодар", "Ростов" и ЦСКА.Отмечается также, что окончательное утверждение вопроса по продолжению или прекращению сезона состоится на исполкоме Российского футбольного союза 15 мая.Ранее сообщалось, что чемпионат России по футболу может возобновиться 21 или 28 июня.