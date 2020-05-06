06.05.2020

2020-05-06 21:45:06

Танк времен войны охраняет деревню Волковойно Камешковского района

В деревне Волковойно завершаются работы по благоустройству территории вокруг памятника воинам Великой Отечественной. Это один из символов Оружия Победы - артиллерийская установка СУ-100. Откуда она появилась в камешковской деревне?

Издалека этот танк можно принять за настоящий, будто кто-то приехал на нём к себе на участок. Устрашающая мощь, даже спустя более полувека. Но самоходная артиллерийская установка СУ-100 в самом центре деревни Волковойно - памятник погибшим в годы войны жителям Камешковского района. И к 9 Мая было решено полностью восстановить и укрепить потрескавшийся постамент, залить аллею памяти перед бронетехникой и установить гранитные плиты с именами героев.

Сергей Механцев, предприниматель, житель г. Камешково: "Обратились жители, попросили поменять бордюр, камень старый развалился. Но когда сюда пришли, посмотрели, что здесь вообще - это вроде надо, это надо. Решили сделать полностью в брусчаточке. Чтобы всё красиво, у самих деды воевали, всё с душой. Хочется самому чтобы постамент выглядел красиво. Обновили таблички с именами павших".

Но такого памятника могло бы и не быть, если бы в начале 90-х один из местных жителей не выкупил "Сушку" у Ковровской танковой части. Там её планировали использовать как мишень для тренировок. Более того, сюда она дошла своим ходом и уже после с неё демонтировали все узлы, оставив лишь остов. Встретить военную машину того времени в хорошем состоянии - редкая возможность, рассказывает член поисковой ассоциации "Гром" Игорь Мохов. В условиях пандемии поисковые экспедиции пришлось временно отложить, и чтобы не терять время зря, решили сделать обзор в группе Вконтакте по необычным памятникам Владимирской области, говорит Игорь. Вот так эта СУ-100 и попала в прицел.

Игорь Мохов, поисковик поисковой ассоциации "Гром": "В ходе работ мы также находим части техники, части вооружения. Всегда это интересно. Но техника нам попадается, как правило в виде обломков. От тех же танков - это куски брони, траки, катки. Целиком мы их не видим. Поэтому всегда, конечно, будет интересно увидеть образец целиком".

СУ-100 - по праву можно назвать одним из символов Победы. Её спроектировали в 44 году для борьбы с новейшими немецкими танками "Тигр" и "Пантера". Благодаря мощному орудию в 100мм их толстая броня с лёгкостью пробивалась на расстоянии до полутора километров вне зависимости от точки попадания. Скорострельность 5-6 выстрелов в минуту. Настоящая гроза танков, так говорили про неё немцы. Впервые эта модель приняла участие во время Балатонской операции 8 января 45 года.

Возможно на счету именно этой единицы не одна машина противника. Проследить её боевой путь должны помочь документы.

Игорь Мохов, член поисковой ассоциации "Гром": "Эта машина интересна тем, что она является одной из самых первых выпущенных по некоторым характерным конструктивным признакам - это косынки в месте крепления рубки к борту, дополнительный люк на задней стенке рубки, литая соединительная балка носовых листов. Ясно, что машина выпущена где-то ноябрь-декабрь 44 года".

Подобных экземпляров в прямом доступе крайне мало, говорит Игорь Мохов. Большинство из них находятся в закрытых войсковых частей.

Но недалеко от этого места, в Ковровском районе, можно увидеть ещё два танка, правда уже более свежих годов выпуска. Зато виртуальную экскурсию можно совершить и не выходя из дома, например в группе Вконтакте "Поисковый отряд Владимирской области".

Дмитрий Горкин, Илья Хлудов

"Вести-Владимир"