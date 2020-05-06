Дональд Трамп заявил, что введение в США санитарных мер из-за распространения нового коронавируса усугубило проблему наркомании.

Дональд Трамп заявил, что введение в США санитарных мер из-за распространения нового коронавируса усугубило проблему наркомании.Американский президент не исключает, что после отмены ограничений будут случаться летальные исходы из-за вируса, которых можно было бы избежать, но противостоять этому возможностей уже не будет – люди обязаны соблюдать нормы социального дистанцирования, но запереть их дома просто невозможно.По мнению Трампа, отменять меры нужно как можно скорее. Он в курсе, что люди умирают не только из-за эпидемии, но и из-за роста числа наркоманов и самоубийств, одной из причин которых является потеря работы, передает ТАСС.По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 70,6 тысячи человек.