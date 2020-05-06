По словам бывших коллег, Меган Маркл вела себя высокомерно еще до знакомства с британским принцем Гарри. Журналистам удалось пообщаться с человеком, который ранее работал с артисткой.

По словам бывших коллег, Меган Маркл вела себя высокомерноеще до знакомства с британским принцем Гарри. Журналистам удалось пообщаться с человеком,который ранее работал с артисткой.Незадолго до замужества Маркл снималась в популярном сериале"Форс-мажоры". Меган досталась роль возлюбленной главного героя. Работа втеленовелле сделала будущую супругу принца популярной и принесла нескольковыгодных рекламных контрактов.В одном из проектов Меган Маркл снимал некий оператор. По словам мужчины, который пожелал сохранить свое имя в тайне, работая с артисткой, он получил не самый приятный опыт. Будущая невесткабританской королевы уже тогда вела себя высокомерно и претенциозно. За глаза еедаже начали называть "принцессой"."Маркл была очень требовательна и груба", – сказал оператор. По словам киношника, впервые встретив Меган, он даже не знал, кто она такая. Тем временем артистка держалась как суперзвезда.Мужчина отметил, что в процессе работы с Маркл не былопроблем. Она послушно выполняла требования членов съемочной группы.Трудности с Меган начинались, как только выключалась камера: она показывала мерзкий характер.Более того, по словам инсайдера, у будущей супруги принца Гаррибыли особые требования. Как оказалось, Маркл не разрешала снимать собственныеголые ноги. Оператор предположил, что Меган очень стеснялась конечностей. Такжеартистка настаивала на дорогом шампанском на съемках.3 Дек 2018 в 8:22 PST"Она казалась очень неуверенной в себе и избалованной. Еслибы мне предложили другую работу с ней, я бы отказался", – цитирует коллегу актрисы . Операторподчеркнул, что не понимает, как удалось очаровать наследникабританского престола.