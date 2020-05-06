Звезда сериалов Не родись красивой и
Бедная Настя почувствовала себя плохо. Петр Красилов обратился к
медикам.
Звезда сериалов "Не родись красивой" и
"Бедная Настя" почувствовала себя плохо. Петр Красилов обратился к
медикам.
Минувшим вечером актер вызвал скорую помощь. Прибывшая
бригада врачей решила забрать звезду сериалов.
Петра Красилова отвезли в клинику. В медицинском учреждении
знаменитости сделали компьютерную томографию легких и другие исследования.
Результаты анализов удручающие. У Красилова обнаружили коронавирусную
инфекцию COVID-19.
Сейчас Петр находится на домашнем лечении. Об этом
сообщает телеграм-канал Mash.
27 Янв 2020 в 12:18 PST
Напомним, Петр Красилов – Заслуженный артист России. В 1999
году знаменитость окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В кино
Красилов дебютировал в 2003 году. Актер сыграл в сериале "Бедная Настя" одну из
главных ролей – князя Михаила Репнина. Проект принес Петру любовь телезрителей.
В теленовелле также снялись: Елена Корикова, Даниил Страхов, Ольга Остроумова и
Екатерина Климова.
Популярность актера выросла после появления в сериале "Не
родись красивой". Знаменитость сыграла Романа Малиновского – одного из ключевых
персонажей.
Напомним, по состоянию на 6 мая
85973 случая инфицирования COVID-19. Из них выздоровело 8458 человек. С начала
пандемии коронавирусной инфекции скончалось 866 жителей столицы.