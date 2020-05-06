Звезда сериалов Не родись красивой и Бедная Настя почувствовала себя плохо. Петр Красилов обратился к медикам.

Звезда сериалов "Не родись красивой" и"Бедная Настя" почувствовала себя плохо. Петр Красилов обратился кмедикам.Минувшим вечером актер вызвал скорую помощь. Прибывшаябригада врачей решила забрать звезду сериалов.Петра Красилова отвезли в клинику. В медицинском учреждениизнаменитости сделали компьютерную томографию легких и другие исследования.Результаты анализов удручающие. У Красилова обнаружили коронавируснуюинфекцию COVID-19.Сейчас Петр находится на домашнем лечении. Об этомсообщает телеграм-канал Mash.27 Янв 2020 в 12:18 PSTНапомним, Петр Красилов – Заслуженный артист России. В 1999году знаменитость окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В киноКрасилов дебютировал в 2003 году. Актер сыграл в сериале "Бедная Настя" одну изглавных ролей – князя Михаила Репнина. Проект принес Петру любовь телезрителей.В теленовелле также снялись: Елена Корикова, Даниил Страхов, Ольга Остроумова иЕкатерина Климова.Популярность актера выросла после появления в сериале "Неродись красивой". Знаменитость сыграла Романа Малиновского – одного из ключевыхперсонажей.Напомним, по состоянию на 6 мая85973 случая инфицирования COVID-19. Из них выздоровело 8458 человек. С началапандемии коронавирусной инфекции скончалось 866 жителей столицы.