ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Ерохиной Ольги Тимофеевны 1926 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Ерохиной Ольги Тимофеевны 1926 года рождения, местонахождение которой неизвестно с сентября 2011 года.Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост средний, лицо овальное, волосы светлые короткие, нос прямой, глаза серо-голубые, губы пухлые.Особые приметы: искривлены пальцы рук.Одежда: куртка коричневая, брюки черные, кофта зеленая, сапоги коричневые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73