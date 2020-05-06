ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Гиреева Асхаба Гаджимурадовича 1979 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Гиреева Асхаба Гаджимурадовича 1979 года рождения, местонахождение которого неизвестно с ноября 2011 года.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175 см, нормального телосложения, лицо овальное, глаза голубые, брови дугообразные, нос выпуклый, рот средний.Одежда: куртка черная, джинсы черные, ботинки черные, черная шерстяная шапка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73