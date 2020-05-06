В Бельгии стартовала акция Бессмертный полк. Из-за карантинных мер жители бельгийской столицы вышли не на улицы, а на балконы.

В Бельгии стартовала акция "Бессмертный полк". Из-за карантинных мер жители бельгийской столицы вышли не на улицы, а на балконы.Никакой карантин не может запретить людям помнить. Конечно, ограничительные меры внесли свои коррективы. "Бессмертный полк" в этот раз прошел не на улицах, а на балконах, поскольку, несмотря на некоторые послабления, пока собираться большими группами нельзя. Массовые мероприятия отменены вплоть до конца лета, но наши люди нашли возможность организовать "Бессмертный полк" и в таких условиях. Шары, флаги, музыка военных лет — "Катюша", "Смуглянка", конечно, "День Победы" — все это исполняли дружно хором.В мероприятии приняли участие и дети. Для них это возможность узнать не только об истории своей семьи, но и о подвигах других. Несмотря на самоизоляцию, ребята тоже подготовились.У многих в руках портреты — это ведь не просто люди. За каждым — целая история.В Европе, кстати, по крайней мере в Бельгии, историю помнят. С прошлого года к акции "Бессмертный полк" присоединились еще и потомки тех, кто воевал в отрядах бельгийского сопротивления. В этот раз они организовали совместный прямой эфир из разных городов Бельгии через онлайн-платформы для конференций.Можно вспомнить, что в королевстве в годы войны активно работала "Красная капелла" — подпольная разведсеть, состоявшая из групп местных жителей, объединенных общей идеей — борьбой против фашизма. Они передавали Советскому Союзу самые точные и полные данные с места. В рядах сопротивления воевали и наши солдаты, которые бежали из плена.Усилиями посольства большинство могил найдено и восстановлено. Каждый год 9 мая на кладбищах проходят церемонии возложения цветов. Будут они и в этот раз, но в очень узком составе. Сегодня Бельгия, по сути, запускает акцию "Бессмертный полк", показывая пример того, как все это можно и нужно организовать во время карантина, передавая эстафету всему миру.