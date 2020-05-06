06.05.2020

2020-05-06 16:30:10

В городе Кольчугино ввели карантин из-за коронавируса

С 7 мая на территории города Кольчугино вводится карантин. Он будет действовать до особого распоряжения. Соответствующий Указ подписал губернатор для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции во Владимирской области. Сообщает пресс-служба белого дома.

Напомним, что с 16 апреля на карантин закрыт Петушинский район.

С 0 часов 7 мая устанавливается следующий порядок въезда на территорию Кольчугино и выезда с неё:

– для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в границах муниципального образования, – при предъявлении должностному лицу органов внутренних дел (полиции) документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории с особым режимом;

– для граждан, исполняющих обязательства, основанные на трудовых или иных договорах в интересах физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – при предъявлении должностному лицу органов внутренних дел (полиции) документа, удостоверяющего личность и подтверждающих документов (договор, счёт-фактура на груз, транспортная накладная и т.п.);

– для граждан, исполняющих должностные (служебные) обязанности в организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения населения, общественного транспорта, дорожной деятельности, а также прибывающих специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.), ограничения не устанавливаются.

Допуск на территорию с особым режимом, в том числе въезд и выезд автомобильным транспортом, осуществляется через специально оборудованный контрольно-пропускной пункт (пост) в следующем порядке:

– граждане обязаны предъявить документы, являющиеся основанием для допуска, в том числе для въезда (выезда) на территорию г. Кольчугино и пройти обязательную бесконтактную термометрию. При выявлении у них температуры тела 37 градусов и выше или признаков простудного заболевания (кашель и др.) эта информация передаётся в ближайшую медицинскую организацию для получения инструкций о дальнейших действиях с целью принятия решения о необходимости доставки больного в медорганизацию для дальнейшего медицинского осмотра, диагностики и, при необходимости, его лечения либо обеспечения изоляции.

– въезд на территорию с особым режимом железнодорожным транспортом допускается только гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в г. Кольчугино. При этом они обязаны незамедлительно сообщить в администрацию Кольчугинского района по телефонам 8 (49245) 2-34-54, 2-39-83 о своём прибытии, о месте и периоде пребывания за пределами территории с особым режимом, а также свои контактные данные и информацию о месте пребывания. Эти граждане должны уйти на немедленную самоизоляцию на срок не менее 14 календарных дней с момента прибытия на территорию с особым режимом. При появлении признаков инфекционного заболевания (кашель, першение, боль в горле, насморк, повышенная температура тела) – немедленно проинформировать об этом медицинскую организацию, специалисты которой осмотрят и установят контроль за состоянием пациента.

Работодатели, осуществляющие деятельность в г. Кольчугино, в том числе направляющие на эту территорию с особым режимом работников, обязаны соблюдать правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения во Владимирской области СОVID-19, рекомендации Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Владимирской области, обеспечить наличие у работников документов, подтверждающих основание для их допуска на территорию с особым режимом (цифровой пропуск).

Пункты 11 – 47 приложения к Указу Губернатора от 05.04.2020 № 77 «Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239» не распространяются на организации, филиалы и обособленные подразделения организаций, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории с особым режимом.

Граждане, находящиеся на территории г. Кольчугино, обязаны соблюдать правила поведения, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции, исключить контакты, не связанные со служебной необходимостью, в случае нахождения их на территории с особым режимом. На граждан, находящихся или въезжающих в Кольчугино, распространяются положения Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Не допускается следование граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом, к месту ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, расположенных в границах города Кольчугино.

На период введения комплекса ограничительных и иных мероприятий устанавливаются временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Владимирской области, местного значения в целях въезда на территорию с особым режимом. Ограничения движения не распространяются на транспортные средства, используемые гражданами, имеющими регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории с особым режимом, а также на транспортные средства, осуществляющие межрегиональные перевозки.

Администрации Кольчугинского района и Департаменту здравоохранения Владимирской области поставлены задачи по реализации ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Региональным управлениям Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии рекомендовано принять меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Кольчугино, по контролю за соблюдением гражданами комплекса ограничительных и иных мероприятий, в том числе на контрольно-пропускных пунктах.