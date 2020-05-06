В больницу под конвоем. Полицейским и медикам пришлось силой доставлять в инфекционное отделение 35-летнего жителя Костромы. Мужчина с подтвержденным коронавирусом не смог усидеть на домашнем карантине.

В больницу под конвоем. Полицейским и медикам пришлось силой доставлять в инфекционное отделение 35-летнего жителя Костромы. Мужчина с подтвержденным коронавирусом не смог усидеть на домашнем карантине.Полицейские, под надзором врачей скорой помощи, облачаются в противочумные костюмы. Сегодня предстоит "брать" неугомонного больного. В доме, куда направляются медики и патруль, живет 35-летний мужчина.Буквально пару дней назад он вернулся с вахты из Москвы. С уже подтвержденным COVID-19. В госпитализации он не нуждался — болезнь протекала в очень легкой форме. Но обязан был соблюдать строгий домашний карантин. Однако пришедшие проверить мужчину полицейские дома хозяина не обнаружили. Найти его удалось по камерам видеонаблюдения в соседнем магазине.Соседи больного подтвердили опасения полицейских. Мужчина, по их словам, регулярно пьет. В поисках спиртного либо обходит окрестные магазины, либо вызывает доставку. Вот так. Сотрудники полиции приняли решение — задержать гуляку. Для этого вызвали бригаду медиков. И облачившись в спецзащиту, отправились на спецоперацию. Такой в их практике еще не было. Сопротивления неугомонный больной не оказал, поскольку снова был нетрезв. Сейчас мужчина находится в больнице, под контролем врачей. В отношении него начата проверка.Решается вопрос о привлечении вахтовика к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, а также о возбуждении уголовного дела, если он успел заразить опасным вирусом окружающих. Их может оказаться немало. Специалисты Роспотребнадзора проводят свое расследование и устанавливают всех, с кем контактировал мужчина.