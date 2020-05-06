В совершении преступления подозреваются двое местных жителей.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Меленковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней и 37-летнего жителей Меленковского района по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).23 апреля текущего года в полицию поступило сообщение от владелицы дома, расположенного в одной из деревень Меленковского района. Хозяйка, приехав на дачу, обнаружила в доме спящую женщину, а также пропажу имущества. Проснувшись, гражданка попыталась скрыться, но была задержана сотрудниками полиции.В ходе допроса подозреваемая пояснила полицейским, что с февраля совместно с сожителем неоднократно проникали в дом потерпевшей и похищали имущество: телевизионную приставку, бензиновый триммер, велосипед, мотоблок, садовый инструмент и другие предметы быта. В очередной раз направившись в дом потерпевшей, фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прилегла отдохнуть и уснула.В результате противоправных действий потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму более 13 тысяч рублей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкции ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.