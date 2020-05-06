Столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные о погибших. За последние сутки в Москве от COVID-19 скончались еще 50 человек, что значительно больше показателей ..

Столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные о погибших. За последние сутки в Москве от COVID-19 скончались еще 50 человек, что значительно больше показателей нескольких предыдущих дней.У всех погибших был положительный тест на коронавирус. Также пациентам была диагностирована пневмония, сообщили столичные власти.Напомним, что остановить пока не удалось. По данным на раннее утро 6 мая, в столице от COVID-19 лечатся больше 80 тысяч человек, выздоровели 7,8 тысячи. Всего с начала эпидемии в столице от этого заболевания погибли более 800 человек. В городе введен строгий режим самоизоляции, гражданам предписано не покидать дома без особой необходимости.