Пятилетняя девочка погибла при падении с высоты пятого этажа в подмосковном Подольске. Прибывшие на место происшествия врачи пытались вернуть ребенка к жизни, однако попытки оказались ..

Пятилетняя девочка погибла при падении с высоты пятого этажа в подмосковном Подольске. Прибывшие на место происшествия врачи пытались вернуть ребенка к жизни, однако попытки оказались тщетными.Как пишет "", девочка, предположительно, забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку, натянутую на окно. В этот момент мать ребенка была в другой комнате и не успела среагировать. Она прибежала на крики и вызвала скорую помощь. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.