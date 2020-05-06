При этом пока что старт кампании по сдаче ЕГЭ в основной период запланирован на 8 июня.

Старт кампании по сдаче единого государственного экзамена пока что запланирован на 8 июня, но обсуждается перенос и на более поздние сроки. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова."Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет. Потому что, как я уже сказал, во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников", - цитирует пресс-служба слова Кравцова.Министр также отметил, что о точных датах проведения ЕГЭ говорить пока рано. "Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенно", - добавил министр.Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля опубликовали проект расписания ЕГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. В конце апреля Министерство просвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.