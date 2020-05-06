Lufthansa ведет переговоры с правительством Германии об условиях соглашения о спасении компании: по информации CNN авиаперевозчик уже оказался на грани банкротства, теряя по миллиону долларов в час.

Lufthansa ведет переговоры с правительством Германии об условиях соглашения о спасении компании: по информации CNN авиаперевозчик уже оказался на грани банкротства. Телекомпания отмечает, что потери Lufthansa составляют $1 млн в час.На прошедшем накануне в виртуальном формате ежегодном общем собрании Lufthansa сообщила об убытке в €1,2 млрд ($1,3 млрд), обрисовав в крайне мрачных тонах ситуацию, в которой сейчас находится глобальный рынок авиаперевозок. При этом, как отмечает Bloomberg, руководство Lufthansa Group не стало отвечать на вопросы акционеров относительно планов по спасению группы.Между тем, стало известно, что власти Швейцарии согласились гарантировать 85% от кредита в $1,5 млрд для местных авиаперевозчиков. В том числе и Swiss International Airlines – крупнейшей компании страны. Но в группу входят перевозчики и из Германии, Австрии и Бельгии, поэтому Lufthansa продолжает просить о помощи.По информации Bloomberg, с немецкими властями группа договаривается о финансовой помощи в размере €10 млрд, предлагая правительству взамен долю в 25,1% в компании и место в ее наблюдательном совете.Однако аналитики обеспокоены тем, что вмешательство правительства может помешать способности Lufthansa быстро выполнить запланированную программу реструктуризации, которая сократит ее парк на 13% и может привести к сокращению до 10 000 рабочих мест. Около двух третей сотрудников, или более 80 000 человек, уже работают по сокращенному графику.При этом руководство компании подчеркивает, что не отдаст контроль в руки государства. В ходе общего собрания генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор подчеркнул, что Lufthansa хочет сохранить свою “предпринимательскую свободу решений и действий”. “Поэтому сейчас нам нужна государственная поддержка, но нам не нужно государственное управление”, — добавил он.