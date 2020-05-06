Обратная сторона самоизоляции: в России почти в 10 раз выросло количество атак на компьютеры, используемые для удаленного доступа. Если верить данным, которые приводит Лаборатория Касперского, такая ситуация складывается по всему миру. В США рост примерно в 6 раз, в Китае — в 4, в Испании — в 13.

Обратная сторона самоизоляции: в России почти в 10 раз выросло количество атак на компьютеры, используемые для удаленного доступа. Если верить данным, которые приводит "Лаборатория Касперского", такая ситуация складывается по всему миру. В США рост примерно в 6 раз, в Китае - в 4, в Испании - в 13.По данным "Лаборатории", злоумышленники активно атакуют протокол RDP - удаленного рабочего стола, позволяющий удалено подключаться к компьютеру или серверу под Windows. Поскольку многие компании переводили сотрудников на удаленку экстренно, нужный уровнь защиты обеспечили не все. Теперь злоумышленники просто сканируют сеть на наличие компьютеров с открытым удаленным доступом и пытаются подобрать пароли. В случае успеха, как правило, требуют выкуп.При этом в "Лаборатории" традиционно напоминают, что защититься от подобных атак можно обычными средствами: сложный пароль, двухфакторная аутентификация и VPN.Еще одна цель злоумышленников - это компании, которые используют Microsoft 365. Это офисное решение с большой "облачной" составляющей, что удобно на фоне массового перехода на удаленку. По данным компании Abnormal Security, не менее 50 000 пользователей этих программ получили фишинговые письма. То есть поддельные сообщения, похожие на официальные е-мэйлы. Смысл в том, что человеку в какой-то момент подсовывают форму логина в сервисе видеоконференций Microsoft Teams. Форма, конечно, поддельная, и пароли похищаются.Но одной из главных целей хакеров стали лаборатории университетов, в которых разрабатывают вакцину от коронавируса. Правда, тут речь идет не о простых злоумышленниках, а о группировках, работающих на целые государства. Как сообщает BBC, американские военные и их британские коллеги уже предупредили медорганизации о риске хакерских атак. Об этом же ранее сообщал канадский центр по кибербезопасности. Пока о подтвержденных атаках речи не идет, однако в Национальном центре по контрразведке и безопасности США считают, что сейчас во всем мире нет ничего более ценного, чем разработки, которые позволят создать вакцину от вируса или ускорят ее разработку.В ФБР пока не делают прямых обвинений, но оговариваются, что глупо было бы думать, что Китай не заинтересован в этой информации. Впрочем, журналисты BBC отмечают, что, скорее всего, и западные спецслужбы сами готовят аналогичные атаки на исследовательские центры в других странах.Ну и коротко о компании, которая едва ли не больше всех выиграла от всего этого коронавирусного кризиса: это онлайн-ретейлер Amazon. Конгресс США потребовал от главы корпорации Джеффа Безоса дать показания из-за нового скандала. Газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждает, что, мол, Amazon использует данные, которые собирает об успехе тех или иных товаров у потребителей, чтобы запускать продукты-конкуренты под собственными брендами.Речь идет, например, о ситуации, когда небольшой независимый производитель выступает товар на Amazon. Если товар становится популярным, торговая площадка замечает это, анализирует статистику продаж и запускает товар-клон в короткие сроки. Не обязательно под именем Amazon: у корпорации десятки подконтрольных брендов. А дальше площадка может себе позволить активно продвигать собственный товар и выдавливать сторонних поставщиков.По информации издания, Amazon так поступает и с товарами крупных брендов. Причем речь идет об огромных деньгах. Уже сейчас на товары под собственными брендами Amazon приходится более полутора миллиардов долларов выручки. А черед два года, по прогнозам, эта сумма вырастет минимум в 10 раз.Кстати, американских законодателей больше всего возмутило то, что прошлым летом эта проблема уже рассматривалась в Конгрессе. И тогда представитель Amazon и лично, и письменно отрицал, что компания использует подобную практику. Однако The Wall Street Journal фактически доказала, что представитель компании солгал: существование такой практики изданию подтвердили двадцать сотрудников Amazon.