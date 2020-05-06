Минкомсвязи предложило подписывать документы через портал Госуслуг, а Instagram решил не показывать российским пользователям море. Подробности – в программе Вести.net.

Минкомсвязи предложило подписывать документы через портал "Госуслуг". Речь идет, например, о договорах о найме на работу или о сделках по покупке автомобиля. Министерство опубликовало проект, в котором описывают технологию такой работы на федеральном портале нормативно-правовых актов.Предполагается, что в рамках эксперимента россияне смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации, сокращенно ЕСИА, для подтверждения личности при подписании различных документов. ЕСИА - это та самая система, что используется при проверке личности пользователей "Госуслуг". По задумке эксперимент стартует 1 июля и продлится год. В проекте постановления подчеркивается, что за это время получится отработать механизм электронных подписей, а также протестировать заключение договоров аренды федерального имущества и предоставление налоговой отчетности физлиц. Во время эксперимента электронную подпись будут выдавать прямо в личном кабинете на "Госуслугах", однако в перспективе планируют создать специальное приложение для этого.Планируется, что система будет работать только если владелец аккаунта на "Госуслугах" подтвердил там свою личность. Сейчас в общем случае вместо обычной подписи полноценно можно использовать только так называемую квалифицированную электронную подпись. Ее могут применять и физлица и организации, но получить ее можно только в удостоверяющих центрах, аккредитованных Минкомсвязи. Министерство уже отчитывалось, что за последние четыре года такие подписи получили более 20 тысяч компаний, и вот теперь по сути предлагается наделить юридической силой эту так называемую не квалифицированную электронную подпись, то есть не выданную специальным удостоверяющим центром.В теории в будущем такую подпись можно будет оформлять любым документом, от договора найма, до скажем сделок купли-продажи. Другой вопрос, что помимо удобства есть вопрос безопасности и в последние годы было несколько больших историй, связанных с мошенничеством, как раз с краденными или поддельными электронными подписями. Интересно, что в самом документе Минкомсвязи никак не связывают инициативу с вирусами и карантинами, но сам файл с текстом проекта называется "эксперимент в рамках COVID", что в общем логично, так как работаешь удаленно, то и документы надо подписывать также.И коротко, про довольно странную историю с русскоязычным Instagram. Соцсеть ограничила публикации с хэштегом море. При поиске записей с такой меткой появлялось предупреждение, что такие фотографии могут поддерживать поведение, которое может привести к причинению вреда здоровью или даже смерти. Пользователям предлагалось обратиться за поддержкой к другу или волонтерам, а также почитать как справиться с тревожными мыслями самому. Посмотреть посты с #море все равно можно было, если пользователь нажимал на кнопку показать публикации. При этом все похожие хэштеги на русском языке, например #мореморе или #моремирбездонный, а также на английском работали без ограничений. Проблему решили за несколько часов, сейчас смотреть на море в Instagram можно, что это было непонятно, но надо заметить, что соцсети вообще и Instagram и Facebook в частности регулярно запрещают какие-то темы, которые вполне в рамках морали и никак законом не ограничены.