Telegram изменил правила возврата средств инвесторам блокчейн-платформы TON. Как сообщают The Bell и РБК, инвесторы из США вовсе не смогут дождаться запуска проекта и получат обратно только часть вложенных денег. А остальные из-за регуляторных рисков могут не получить токены и через год.

Telegram изменил правила возврата средств инвесторам блокчейн-платформы TON. Как сообщают The Bell и РБК, инвесторы из США вовсе не смогут дождаться запуска проекта и получат обратно только часть вложенных денег. А остальные из-за регуляторных рисков могут не получить токены и через год.На создание платформы TON и выпуск криптовалюты Gram компания привлекла 1,7 млрд долларов. Из них порядка трети внесли налоговые резиденты США. Но американские финансовые власти посчитали, что криптовалюта, по сути, является ценной бумагой, а, значит, и выпуск ее нужно было оформлять должным образом, чего сделано не было. Суд встал на сторону регулятора и запуск платформы запретил.После этого основатель мессенджера Павел Дуров попросил у инвесторов отсрочку до 30 апреля. А за день до этой даты предложил инвесторам новые условия. Первый вариант — получить назад 72% от вложенной суммы, то есть за вычетом денег, которые уже пошли на разработку системы. Второй вариант — подождать ещё год и получить обещанную криптовалюту или 110% от вложенного. Расплатись Дуров обещал, продав долю в мессенджере Telegram.И вот теперь команда меняет условия, снова. Инвесторам из США выбора вообще не оставили. Они получат те самые 72% от вложенного. Как сообщили им в Telegram — ради снижения ненужных регуляторных рисков в интересах всех сторон. Для остальных инвесторов условия тоже изменились. Команда заявила, что не может обещать вкладчикам проекта выдать токены даже в следующем году — из-за тех же самых регуляторных рисков. И предложила заключить новое соглашение, если инвесторы докажут, что не являются резидентами и не базируются в США. Условия соглашения сами инвесторы пока не раскрывают.Компания уже попросила всех не-американских инвесторов подтвердить свою юрисдикцию до вечера 5 мая. А затем прислать подписанные документы до 11 мая. То есть через неделю, скорее всего, станет ясно, поддержат ли большинство инвесторов проект на новых условиях.***Журнал Forbes обвинил производителя смартфонов Xiaomi в сборе приватной информации о миллионах пользователей. Журналисты со ссылкой на двух независимых исследователей заявляют: мол, китайская компания собирает не просто анонимизированные данные, а информацию, с помощью которой можно при желании идентифицировать любого человека.Речь идёт о работе двух исследователей, которые утверждают, что Xiaomi отслеживает действия пользователя в системе, а также всю его историю в интернет-браузере. Более того, сами браузеры Xiaomi, которые называются Mi Browser Pro и Mint Browser, собирают информацию о посещенных сайтах и поисковых запросах, даже если пользователь выбирает так называемый режим инкогнито. Который, по идее, должен быть как раз приватным. Более того — заявлено, что при передаче данные вообще не шифруются и их можно перехватить.Учитывая, что Xiaomi сейчас — четвёртый в мире производитель смартфонов с долей примерно в 9%, вопрос безопасности касается миллионов людей. В России Xiaomi по итогам прошлого года на третьем месте, впереди — только Samsung и Huawei.При этом Forbes оговаривается, что данные нужны Xiaomi не из страсти к шпионажу или чего-то незаконного, а для анализа действий пользователей. Компания сотрудничает с китайским стартапом, который как раз специализируется на обработке больших данных и исследовании поведения людей ради реализации рекламы или улучшения продуктов. То есть, по большому счету, ничего нового. Примерно такое объяснение дала и сама Xiaomi: компания не признала наличие проблем или уязвимостей. В блоге она привела подробные примеры того, как и какие данные она собирает. Xiaomi утверждает, что вся информация передавалась анонимно и она не позволяет деанонимизировать пользователей. В корпорации также подчеркнули, что сбор данных не нарушает законы ни одной страны, в которой продаётся продукция компании. Но одно изменение все же пообещали: компания позволит пользователям полностью отключить сбор данных в браузерах в режиме инкогнито.