Авиакомпания Virgin Atlantic сообщила о том, что сократит 3150 сотрудников и временно закроет свою базу во втором по величине аэропорте Лондона - Гатвике.

Авиакомпания Virgin Atlantic планирует уволить более 3150 сотрудников, говорится в сообщении на сайте британского перевозчика. Сокращение целой трети штата происходит на фоне коронавирусной инфекции и массового простоя самолетов.Кроме того, урезать планируется и сам авиапарк – с 43 до 36 машин. При этом база авиакомпании во втором по величине аэропорте Лондона – Гатвике будет закрыта. Рейсы, которые компания совершала из этой воздушной гавани (конечно, те, которые еще остались) переместятся в Хитроу.Как писали ранее 33Live.Ruру, основатель Virgin Atlantic, миллиардер Ричард Брэнсон, попросил для своего детища полмиллиарда фунтов стерлингов у правительства Великобритании, а также заявил о готовности заложить под кредиты остров в Карибском море и семейный дом.При этом финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса возникли не только у частных компаний. Сократить треть своего штата, что составляет около 12-ти тысяч человек, собралась и крупнейший британский авиаперевозчик British Airways.