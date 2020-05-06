Коронавирус может поджидать людей где угодно. Даже дома небезопасно.

Коронавирус может поджидать людей где угодно. Даже дома небезопасно.Доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альштейн рассказал о риске заражения коронавирусом дома. Об этом сообщает "" со ссылкой на "Пятый канал".Оказывается, COVID-19 можно подхватить через еду и даже воду. Вирусолог настоятельно рекомендует пить кипяченую воду, мыть фрукты и овощи горячей водой. "На всякий случай нужно проводить термическую обработку продуктов – обычная защита для предупреждения кишечных инфекций", – цитирует специалиста .Альштейн также сказал о важности мыть руки как можно чаще, а также протирать поверхности желательно антисептическими средствами и соблюдать дистанцию с людьми минимум в два метра, пишет .