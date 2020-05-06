06.05.2020

2020-05-06 07:25:03

Во Владимирской области начали действовать цифровые пропуска

QR-код можно получить на сайте госуслуг или через приложение "Стоп коронавирус". Тем, кто ухаживает за родственниками или совершает волонтерскую деятельность достаточно иметь справку из департаментов соцзащиты или молодежной политики. Если нет возможности выйти в интернет и нет справки, можно позвонить по телефонам горячей линии. 8(800)707-42-52,8 (4922)77-30-77. Но, как сообщают зрители, телефоны, как правило, заняты, линия перегружена. Многих интересует, как проехать на дачные участки. Больше всего это волнует тех, у кого нет интернета и смартфона, а следовательно и QR кода.



Денис Лякишев, директор департамента региональной политики администрации Владимирской области: «У нас не ужесточаются требования вы можете следовать на дачу и без цифрового пропуска при наличии документов, подтверждающих право собственности на дачу. Также как это было раньше, то есть в соответствии с этим документом, вы и члены вашей семьи, близкие родственники по семейному кодексу, можете туда передвигаться и вот наличие этого документа является основанием для следования на дачу».