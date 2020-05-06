Свой первый монолог под громким названием Роман о сельской жизни он написал в пять лет. Затем были учеба в МАИ, первые публикации в Литературной газете и блистательные юмористические монологи. Лиону Измайлову сегодня 80. Этот юбилей автор цикла про неунывающего студента кулинарного техникума отмечает дома, скромно, но признается, что телефон разрывается от поздравлений каждые две минуты.

Свой первый монолог под громким названием "Роман о сельской жизни" он написал в пять лет. Затем были учеба в МАИ, первые публикации в "Литературной газете" и блистательные юмористические монологи, вошедшие в копилку советской эстрады. Лиону Измайлову сегодня 80. Этот юбилей автор цикла про неунывающего студента кулинарного техникума отмечает дома, скромно, но признается, что телефон разрывается от поздравлений каждые две минуты."Какие нынче гости: я и жена", — рассказал юбиляр."Выпьем по 50 граммов, закусим, посмотрим телевизор, потом почитаем, посмотрим новости в интернете. На этом наше торжество закончим, а уже потом...", — поделился Лион Измайлов.А потом наверняка нахлынут воспоминания. С клубом "12 стульев" Лион Измайлов объездил весь Советский Союз, ведь "Литературку" с одноименной рубрикой каждую среду читали 15-20 миллионов. Публика выламывала двери, чтобы попасть на встречу с лучшей юмористической сборной.Начав писать лет в пять, он уже в школе мечтал о сцене, но мама прагматично настояла на техникуме. Потом — Московский авиационный институт и (разве от судьбы уйдешь) участие в самодеятельности, псевдоним ИзМАИлов (МАИ), а позже более простой — Измайлов.Вспомнится сегодня и Михаил Задорнов, который читал измайловские монологи, пока не вырос в большого сатирика и большого друга. Помнится и то, как "хилый, носатый еврейчик стал большим русским артистом" — это Измайлов о Геннадии Хазанове, которого прославил "Кулинарным техникумом".Не только репризы — пьесы, книги, одна из которых посвящена духовному отцу Александру Меню."Эти воспоминания говорят нам не только о Мене как о человеке с великолепным чувством юмора, но говорят нам и о самом Лионе Измайлове", — рассказал народный артист России Марк Розовский.Его реплики ушли в народ и часто возвращаются в виде анекдотов. Времена меняются, но спрос на иронию остается.