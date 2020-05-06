42-летняя Оксана Федорова выложила снимок без фильтров. Поклонники оценили естественную красоту телеведущей.

42-летняя Оксана Федорова выложила снимок без фильтров. Поклонники оценили естественную красоту телеведущей.Недавно Оксана Федорова приняла участие в шоу "Маска", где блистательно выступила в костюме робота. Телеведущая впечатлила зрителей потрясающим вокалом, однако до финала она не дошла. Уж очень интересно было членам жюри узнать, кто скрывается под маской. Благодаря проекту Федорова вновь находится под пристальным вниманием общественности, ведутся активные обсуждения новых публикаций знаменитости в "Инстаграме".Недавно обладательница титула "Мисс Вселенная-2002" выложила селфи, которое она сделала на фоне неба, пишет . На снимке у Оксаны растрепаны волосы, на ней надета мятая рубашка. Красоту телеведущей поклонники смогли оценить благодаря отсутствию макияжа. В свои годы Федорова выглядит, действительно, очень свежо, на лице не видно ни одной морщинки.Пользователи Сети одарили звезду всевозможными комплиментами. "Самая обаятельная, привлекательная. Супер!", "Воздушная и очень наполняющая фотография", "Вы вообще собираетесь стареть?", "Вот это генетика", "Вы как девочка", – написали фолловеры.5 Май 2020 в 8:26 PDTНапомним, сейчас Оксана Федорова является не только ведущей телевизионных программ, но ивозглавляет Московский музей моды. Также знаменитость занимается благотворительностью и учится в консерватории на факультете академического вокала.