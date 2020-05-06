Ведущая передачи Давай поженимся! не намерена мириться с недоброжелателями. Она постоянно реагирует на негативные комментарии.

Ведущая передачи "Давай поженимся!" не намерена мириться с недоброжелателями. Она постоянно реагирует на негативные комментарии.В последнее время пользователи Сети критикуют Ларису Гузееву за ее особенную манеру ведения передачи "Давай поженимся!". Знаменитость бывает слишком груба с героями шоу. В одном из последних выпусков она решилась ударить наивную невесту. Из-за подобных выходок поклонники нередко пишут в инстаграм-аккаунте телеведущей негативные отзывы. Гузеева, в свою очередь, вынуждена ограничивать доступ к комментариям на странице.Накануне звезда телевидения решила рассказать, почему она ведет борьбу с недоброжелателями. Лариса опубликовала снимок, на котором изображены невыросшие листья папоротника. Она спросила у подписчиков, как угадать, что в итоге получится из этих "динозавриков". "Счастливы те, кто с удовольствием обманывается, обольщается и верит в чудеса. Я – нет. У меня на странице развелось хамов-малолеток немерено. Я вас пропалываю без сожаления", – высказалась телеведущая.Гузеева практически всегда отвечает на едкие комментарии пользователей Сети. Например, недавно один из подписчиков знаменитости помыть грязные окна. "Рот помой", – не сдержалась Лариса.2 Дек 2018 в 7:16 PST