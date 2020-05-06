Следствием установлена причастность фигуранта к восьми кражам.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого жителя города Костерево. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных чч.1, 2, 3 ст.158 УК РФ (кража).По версии предварительного следствия, в январе прошлого года у обвиняемого возник умысел, направленный на хищение чужого имущества. Фигурант при помощи найденного металлического прута сломал запорное устройство на дверях дома, расположенного в городе Костерево, откуда похитил электроинструменты.Продолжая противоправную деятельность, злоумышленник с марта по сентябрь 2019 года незаконно проникал на земельные участки, в гараж и хозяйственные постройки, расположенные в Петушинском районе. У заявителей были похищены электрические инструменты, бензогенератор, металлические изделия. Преступления совершались преимущественно в ночное время.У своей матери мужчина похитил два телевизора и денежные средства с банковской карты.Следствием установлена причастность фигуранта к восьми эпизодам противоправной деятельности. Ущерб, причиненный собственникам, составил 125 тысяч рублей.Свою вину в содеянном мужчина признал.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.