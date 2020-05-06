Звезда сериала Папины дочки Дарья Мельникова рассказала о
работе над фильмом Крепкая броня. Артистка призналась, что на площадке ей и
ее коллегам пришлось несладко.
Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова рассказала о
работе над фильмом "Крепкая броня". Артистка призналась, что на площадке ей и
ее коллегам пришлось несладко.
В картине Дарья сыграла главную женскую роль – танкистки
Наталии Бондаревой. Прототипом этого персонажа стала Мария Октябрьская, которая
во время Великой Отечественной войны оплатила сборку танка Т-34. Управляя
бронированной машиной, Мария отправилась на фронт. Женщина хотела отомстить за
погибшего супруга.
"На самом деле, страшно представить, через что такие женщины
были вынуждены пройти на войне", – отмечает Дарья Мельникова. По словам
актрисы, просто залезть и выбраться из танка – уже испытание. Женщинам постоянно приходилось находиться в духоте и пыли. "Ужасно неудобный комбинезон, жуткие
кирзовые сапоги, которые все время натирают..." – рассказала звезда сериала "Папины
дочки".
, что сниматься в ленте "Крепкая броня"
согласилась сразу. Артистке очень понравился сценарий. Все трюки, кроме
вождения танка, актеры выполняли самостоятельно. Во время выполнения одного из
них Дарья Мельникова даже пострадала.
Актриса и исполнитель главной мужской роли Константин
Белошапка случайно оказались недалеко от места взрыва. "У нас случилась легкая
контузия, заложило уши", – поведала Дарья Мельникова.
1 Май 2020 в 9:47 PDT
Добавим, что фильм "Крепкая броня" покажут 6, 7 и 8 мая на
Первом канале. Драма режиссера Юрия Лейзерова расскажет историю участников
танковой битвы на Курской дуге. Картина повествует о юном танкисте Василии
Русакове. Его сыграла звезда сериала "Гранд" Константин Белошапка, сообщает .