Звезда сериала Папины дочки Дарья Мельникова рассказала о работе над фильмом Крепкая броня. Артистка призналась, что на площадке ей и ее коллегам пришлось несладко.

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова рассказала оработе над фильмом "Крепкая броня". Артистка призналась, что на площадке ей иее коллегам пришлось несладко.В картине Дарья сыграла главную женскую роль – танкисткиНаталии Бондаревой. Прототипом этого персонажа стала Мария Октябрьская, котораяво время Великой Отечественной войны оплатила сборку танка Т-34. Управляябронированной машиной, Мария отправилась на фронт. Женщина хотела отомстить запогибшего супруга."На самом деле, страшно представить, через что такие женщиныбыли вынуждены пройти на войне", – отмечает Дарья Мельникова. По словамактрисы, просто залезть и выбраться из танка – уже испытание. Женщинам постоянно приходилось находиться в духоте и пыли. "Ужасно неудобный комбинезон, жуткиекирзовые сапоги, которые все время натирают..." – рассказала звезда сериала "Папиныдочки"., что сниматься в ленте "Крепкая броня"согласилась сразу. Артистке очень понравился сценарий. Все трюки, кромевождения танка, актеры выполняли самостоятельно. Во время выполнения одного изних Дарья Мельникова даже пострадала.Актриса и исполнитель главной мужской роли КонстантинБелошапка случайно оказались недалеко от места взрыва. "У нас случилась легкаяконтузия, заложило уши", – поведала Дарья Мельникова.1 Май 2020 в 9:47 PDTДобавим, что фильм "Крепкая броня" покажут 6, 7 и 8 мая наПервом канале. Драма режиссера Юрия Лейзерова расскажет историю участниковтанковой битвы на Курской дуге. Картина повествует о юном танкисте ВасилииРусакове. Его сыграла звезда сериала "Гранд" Константин Белошапка, сообщает .