Участники региональных команд Молодежки ОНФ в преддверии Дня Победы навещают подшефных ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Активисты поздравляют их с наступающим праздником и помогают по хозяйству.

Участники региональных команд "Молодежки ОНФ" в преддверии Дня Победы навещают подшефных ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Активисты поздравляют их с наступающим праздником и помогают по хозяйству.Так, в Воронежской области активисты посетили ветерана ВОВ, участника боев за Севастополь Николая Зимовца. Он получил подарки от "Молодежки", рассказал о своем боевом пути.В Воронеже активисты побывали в гостях у ветерана Антонины Гавриленко и труженицы тыла Нины Овчинниковой. После смети дочери последняя осталась одна – члены организации взяли женщину под опеку.Участники "Молодежки" провели генеральную уборку в квартире Нины Алексеевны, привезли бытовую технику, лекарства. По просьбе женщины активисты навели порядок на могиле ее дочери.В Томской области "Молодежка" больше года помогает ветерану Федору Бондаренко. А в Дагестане активисты взяли под опеку вдову ветерана – 95-летнюю жительницу Махачкалы Александру Кек.Ветеранов нужно благодарить, общаться и прислушиваться к их словам, отметил заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронда (ОНФ) Игорь Кастюкевич.«В разных регионах страны у нашей команды есть подшефные пожилые люди, среди которых немало ветеранов. Ребята регулярно помогают по хозяйству, приходят просто узнать, как дела, – сказал он.Помощь от "Молодежки ОНФ" получают 1,5 тысячи пенсионеров по всей России. В их числе ветераны ВОВ, труженики тыла, одинокие пожилые люди.