Эксперты называют 3 главные особенности российских arm микропроцессоров Baikal Electronics, на которые стоит обратить внимание:

Российский разработчик процессоров Baikal Electronics обеспечит поставки высокопроизводительного энергоэффективного оборудования. С помощью продуктов Байкал-Т, Байкал-М, BFK3.1 можно оснастить системы в таких направлениях:

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