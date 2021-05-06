Водитель «Мицубиси», ехавший в сторону Мурома, вырулил на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя авто - «Хёндай» и «Даф» с полуприцепом.
Стали известны подробности на трассе «Касимов-Муром-Нижний Новгород», унёсшей несколько жизней.
Вечером 5 мая около 20:00 в Меленковском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с погибшими.
По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Мицубиси», ехавший в сторону Мурома, вырулил на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя авто - «Хёндай» и «Даф» с полуприцепом.
В результате аварии водитель «Мицубиси» и трое его пассажиров, предположительно все мужчины, погибли.
По факту случившегося проводится проверка. Полиция устанавливает личности погибших и обстоятельства происшествия.
Движение на трассе восстановлено.