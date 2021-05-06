Автор Моей книжной полки - Ирина Дубиневич, главный библиотекарь и координатор молодёжных проектов.

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи продолжает проект "Моя книжная полка". О своих любимых книгах читателям рассказывают известные владимирцы."Моя книжная полка - это мой мир". Книги действительно формировали как личность, подчёркивает директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Именно она открыла новый проект областной библиотеки для детей и молодёжи. И начала свой рассказ с произведений самых первых. Тех, что "из детства".Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области: «Конечно, это был Пушкин, это были "Повести Белкина", которые с очень раннего возраста, лет, наверное, с трёх, а может быть, даже и раньше, мне читали вслух дома. Мне читал папа в моменты каких-то детских тягот, болезней, переживаний. Всегда звучали "Повести Белкина" . И это всегда было высшим образцом русского слова»,Автор "Моей книжной полки" - Ирина Дубиневич, главный библиотекарь и координатор молодёжных проектов. Идея родилась в ночи. Конечно же, за книгой. В новом проекте о своих любимых произведениях рассказывают медийные люди Владимира. Участники готовят свой список и сами расставляют книги на личной полке в зале.Ирина Дубиневич, координатор молодёжных проектов Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи: «Сейчас мы уже ведём переговоры с Владимиром Николаевичем Киселёвым. Он уже прислал нам свой список книг. Он тоже очень любит читать. Ведём переговоры с Тимофеем Копыловым, надеемся, что он найдёт время для нас в своём плотном графике».По приглашению областной библиотеки для детей и молодёжи участие в проекте приняла и наша коллега, журналист Мария Платанюк. О своих любимых авторах она рассказала читателям в прямом эфире. На книжной полке Марии - десятки книг. От Гомера, Плутарха, Карамзина до Бронте, Хемингуэя и Моэма - их произведения в студенческие годы журналист читала и в оригинале. И, конечно, в списке - русская литература. Серебряный век. Столь любимый Марией поэт Николай Гумилёв.По словам тележурналиста, читать она научилась очень рано. Благодаря дедушке Василию Фёдоровичу. И сегодня Мария точно знает, какие книги и почему будет читать маленькой дочке.Мария Платанюк, журналист ГТРК «Владимир»: «Книги - это удивительная возможность прожить не одну, а несколько жизней. А может быть, даже и тысячи. Это возможность путешествовать к другим планетам, к другим мирам. Читаем и формируем свой список любимых книг. Так важно, когда у человека есть своя книжная полка».Все книги читатели могут брать на дом. А именные закладки - собирать. Итоги "читающего" проекта подведут в конце года.Татьяна Сдобникова, директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи: «Мы посмотрим, сколько книг, с какой книжной полки и в конце будет книжный праздник, на котором самые читающие владимирцы получат призы от медийных персон, которые предлагали эти книги».Встреча с обычной "живой" книгой, не электронной, всё-таки событие. Как говорил Василий Шукшин, чтение выстраивает целые судьбы.Владимир Лебедев, Мария Платанюк, Андрей Синягин"Вести-Владимир"