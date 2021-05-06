Адресные праздничные поздравления продолжатся 7 и 8 мая.

Во Владимире перед Днём Победы творческие коллективы артистов поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим 9 мая. Во дворах домов под окнами Героев звучат песни военных лет.Новый бесконтактный формат поздравлений выбран в связи с пандемией коронавируса. Да и участников сражений времён 1941-1945 годов с каждым годом всё меньше, а посещать торжественные мероприятия из-за состояния здоровья им становится всё сложнее.Таким образом, 6 мая лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, арт-проект «ИванОльга» выступили в одном из дворов на улице Ставровской.«В военном городке участника войны Игоря Семеновича Махтина прозвучали песни в исполнении «Группы Владимир», - добавили в пресс-службе горадминистрации.Персональные праздничные поздравления продолжатся 7 и 8 мая.