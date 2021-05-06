Добровольцы за рубежом поздравляют ветеранов и помогают сохранить память о Великой Отечественной войне. В этом году активисты будут участвовать в ключевых событиях празднования Дня Победы.

Добровольцы за рубежом поздравляют ветеранов и помогают сохранить память о Великой Отечественной войне. В этом году активисты будут участвовать в ключевых событиях празднования Дня Победы.Волонтеры из Германии, Польши, Латвии, Армении, Киргизии и других стран благоустраивают памятные места и воинские захоронения, поздравляют ветеранов, рассказывают молодежи об истории Победы."Это прямое доказательство того, что и за рубежом обычные люди помнят подвиг советских солдат и вклад Советского Союза в общую Победу», – цитирует газета "Взгляд" главу "Волонтеров Победы" Ольгу Амельченкову.С 6 по 10 мая активисты проведут первый Международный обмен добровольцев. Волонтеры из Крыма отправятся в Киргизию и наоборот. Опытом обменяются также Египет и Ямало-Ненецкий автономный округ.В Латвии, несмотря на позицию властей, добровольцы проводят акцию "Георгиевская ленточка". В 2020 году Сейм республики запретил этот символ Победы.Волонтеры передают его желающим через почтовые ящики. Чтобы получить ленточку, жителям республики нужно было оставить заявку на странице "Волонтеров Победы" в Facebook.В бельгийском городе Льеж активисты провели акцию "Сад Памяти". Волонтеры благоустроили территорию интернационального мемориала Куант, очистили аллеи, посадили молодые ели. Также добровольцы поздравили ветерана Ивана Башкатова.Кроме того, волонтеры Победы участвуют в акции "Бессмертный полк онлайн". Они рассказывают о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну.