С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20762 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18552 пациента. В стационарах лежит 285 жителей, из них 170 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1598 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 29 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга - 30 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 13 костромичам. По четыре инфицированных ковидом выявлено в Парфеньево и Мантуровском районе. Три пациента прибавилось в Нейском районе. Два - в Костромском районе. По одному – в Нерехте, Макарьевском и Островском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20762 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18552 пациента. В стационарах лежит 285 жителей, из них 170 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1598 заболевших.