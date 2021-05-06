Мать семейства потеряла надежду и разместила крик о помощи в соцсетях.

Мать семейства потеряла надежду и разместила крик о помощи в соцсетях.- Коммунальные службы бездействуют! По улице Мичуринская, 31 в подвале дома уже больше недели прибывают канализационные воды! Я многодетная мать на руках двухмесячный ребёнок! Эта вонь идёт в квартиру! Почему мои дети должны это нюхать! - написала она в паблике - Водоканал нашёл проблему но не решил ее натыкал палки в колодец и уехали... и решать видимо никто не собирается!У нас там хранятся детские велосипеды , коляска все испортится. Кто нам это возместит...