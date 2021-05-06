Средства пойдут на разработку проектно-сметной документации.

Вопросы рекультивации Александровской и Покровской городских свалок находятся на особом контроле в администрации Владимирской области. Об этом написал в своих аккаунтах в соцсетях губернатор Владимир Сипягин.Он уточнил, что рассчитывать на средства местных бюджетах не приходится, поэтому Белый дом намерен внести изменения в главный финансовый документ региона. Корректировки предусматривают выделение 7 и 6 млн рублей на разработку проекта по рекультивации двух полигонов для вывоза ТБО.«Ещё в марте, во время совещания по проблеме неэксплуатируемой свалки в Александрове, я поручил директору департамента финансов Вячеславу Кузину поиск источников финансирования. Уверен, депутаты ЗакСобрания поддержат нашу инициативу», - добавил Владимир Владимирович.Напомним, что несколько недель назад в Петушинском районе несколько очагов возгорания на закрытом полигоне для вывоза ТБО под Покровом. В райадминистрации дорожную карту по тушению отходов.Ответственные лица должны регулярно мониторить ситуацию на свалке, создать запасы грунта, недопустить повторный завоз мусора на полигон и провести промежуточные обследования.Что касается александровской свалки, то она скоропостижно в середине января 2021 года. Компания «Экоресурс» отказалась от лицензии на вывоз мусора на В середине марта объект исключили из терсхемы по обращению с отходами.Следующим шагом, после успешной подготовки ПСД, станет включение мусорных полигонов в федеральную программу по восстановлению земель.